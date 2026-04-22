Crece el malestar en las universidades públicas: mañana se realiza un nuevo paro

En reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, FATUN y FEDUN convocan a un paro. El CIN convocó a una nueva marcha federal.

En reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, FATUN y FEDUN convocan a un paro. El CIN convocó a una nueva marcha federal.

El malestar en las universidades públicas es creciente y en este escenario, se realizará mañana un nuevo paro de actividades, convocado tanto por la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) como por la Federación Argentina del Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

El primero fue el 16 de marzo, el 31 se realizó el segundo, el tercero se concretó el 8 de abril, el 17 fue el cuarto y mañana será el quinto. Mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo y las casas de altos estudios son desfinanciadas, el Gobierno se niega a implementar la Ley de Financiamiento Universitario.

Vale recordar que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó ayer a la cuarta Marcha Federal Universitaria, que será el 12 de mayo a Plaza de Mayo.

El Gobierno presentó un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con el objetivo de llegar a la Corte Suprema y suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue votada por el Congreso y vetada por el Gobierno en 2024. Al siguiente año, sucedió exactamente lo mismo, pero el Poder Legislativo logró confirmar la iniciativa.

Todo terminó en la Justicia, que falló a favor de las universidades, y ahora el Gobierno dilata la resolución del conflicto y hasta pretende presentar un nuevo proyecto.