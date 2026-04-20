Vuelve a la inestabilidad a la zona sur del Conurbano

El Servicio Meteorológico anuncia lluvias y tormentas aisladas para este lunes. El martes sigue la inestabilidad.

El Servicio Meteorológico anuncia lluvias y tormentas aisladas para este lunes. El martes sigue la inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia tormentas aisladas y lluvias aisladas para este lunes, mientras que el martes se esperan chaparrones. Días de inestabilidad en la zona sur del Conurbano. El pronóstico, día por día.

El reporte matutino indica que este lunes se presenta con cielo cubierto en la Región. Se esperan lluvias aisladas desde bien temprano, pero el cierre sería con tormentas aisladas. La temperatura máxima anunciada para este lunes es de 23 grados.

Asimismo, el martes sigue la inestabilidad. La jornada también comienza con lluvias aisladas y por la noche podrían registrarse chaparrones. ¿La máxima? Sería de 22 grados, indica el reporte del Servicio Meteorológico.

Todo mejora el miércoles, que se presentará con cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 10 y los 20 grados; jueves: cielo algo a ligeramente nublado con una marca térmica de 22.

La misma máxima se anuncia para el viernes, jornada con idénticas condiciones; el fin de semana llega con buenas condiciones: cielo parcialmente nublado y máxima de 23 grados para el sábado, pero desciende a 18 el domingo.