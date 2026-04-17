¿Cómo se presenta el tiempo en la antesala del fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el comienzo de este viernes, antesala del fin de semana, es con lloviznas en la zona sur del Conurbano y, de hecho, aquellos que salieron antes de las 6.30 de casa pudieron notarlo.

El pronóstico indica que sólo se registrarán lloviznas por la mañana, por lo que el resto de la jornada está a salvo, para aquellos que quieran o deban realizar actividades al aire libre, o bien lavar la ropa tras los días lluviosos. Cielo mayormente nublado y máxima de 24 grados.

Asimismo, el SMN anuncia un fin de semana con buenas condiciones, ya que el sábado será una jornada con cielo parcial a algo nublado en la zona sur del Conurbano, mientras que la temperatura máxima anunciada es de 26.

En tanto, el domingo vuelve a cubrirse por completo el cielo, pero el informe matutino no da cuenta de probabilidad de precipitaciones para este día. ¿La máxima? Será de 24 grados en Lomas de Zamora e inmediaciones.