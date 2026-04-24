Kicillof lanzó Movimiento Derecho al Futuro Educación en Avellaneda

“Tenemos que transformar la educación pública para construir una Argentina productiva y soberana”, aseguró el gobernador Axel Kicillof en el Teatro Roma de Avellaneda.

“Tenemos que transformar la educación pública para construir una Argentina productiva y soberana”, aseguró el gobernador Axel Kicillof en el Teatro Roma de Avellaneda.

“El enorme ataque contra la educación pública no tiene únicamente un móvil presupuestario, apunta también contra un eje central de nuestro pueblo: la posibilidad de construir una sociedad más justa, con igualdad y soberanía”, afirmó el gobernador Axel Kicillof, al encabezar el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Educación” en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, junto al ex director de Cultura y Educación Alberto Sileoni y el intendente local, Jorge Ferraresi.

“El Gobierno nacional quiere torcer el destino de los argentinos y, para eso, apuesta a un país sin industria, sin valor agregado ni ciencia y tecnología. Ante eso, repetimos una y otra vez que no hay libertad sin justicia social, y no hay justicia social sin un Estado eficaz y eficiente”, sostuvo el Gobernador. Y agregó: “Defendemos la educación pública y acompañamos la lucha de los estudiantes y los trabajadores porque queremos una Argentina con desarrollo e inclusión, que les dé dignidad a los 47 millones de argentinos”.

En ese sentido, Kicillof remarcó: “Tenemos un Presidente que no solo está ajustando, sino aplicando una política criminal contra la educación: necesitamos menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”. “Por eso, en la Provincia estamos llevando adelante la transformación del sistema educativo: finalizamos 8.500 obras de infraestructura, inauguramos el equivalente a mil escuelas nuevas y extendimos la jornada escolar”, añadió.

“No alcanza con protestar y resistir, estamos acá para construir un horizonte distinto. Defender la escuela pública es aceptar que tiene problemas, pero que ninguno de ellos se resuelve recortando los presupuestos”, subrayó el mandatario bonaerense y señaló: “Por el contrario, se necesita mayor inversión y compromiso: tenemos que transformar la educación pública en favor de una Argentina productiva y soberana”.

Asimismo, Kicillof afirmó: “Nuestra tarea es ofrecer un proyecto de crecimiento que entusiasme a nuestro pueblo y que dispute contra una derecha que solo propone el abandono”. “Mientras ellos insultan y mienten, nosotros tenemos una responsabilidad: mostrar que hay otro camino y que tenemos la resolución de construirlo militando, escuchando y proponiendo un futuro mejor para todos y todas”.

Por su parte, Alberto Sileoni subrayó: “El Gobierno nacional está ausente y abandonó al sistema educativo en todo el país, pero no vinimos a este espacio solo a narrar el daño: estamos para generar propuestas diferentes porque la mejor manera de defender la educación pública es trabajando para transformarla”.

“Estamos convencidos de que la escuela es el mejor lugar para que los pibes y pibas produzcan su pensamiento crítico y la herramienta más eficaz de movilidad social ascendente”, remarcó el intendente anfritrión Jorge Ferraresi.

Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra.