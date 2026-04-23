Jubilados en Lomas de Zamora: protesta en Plaza Grigera contra las políticas de Milei

La movilización de jubilados en Lomas de Zamora se realizó sin cortes de tránsito y expuso fuertes críticas al impacto económico y social del Gobierno nacional.

La movilización de jubilados en Lomas de Zamora se realizó sin cortes de tránsito y expuso fuertes críticas al impacto económico y social del Gobierno nacional.

Un grupo de Jubilados del partido de Lomas de Zamora llevaron adelante una protesta en la Plaza Grigera para rechazar las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. La manifestación se desarrolló sin interrupciones en el tránsito y contó con carteles, bombos y megáfonos, además del acompañamiento de automovilistas y peatones que expresaron su apoyo durante la jornada.

Durante la movilización, los manifestantes cuestionaron el rumbo de la gestión nacional y el deterioro en las condiciones de vida del sector pasivo. Una de las consignas más repetidas fue “¿Quién es la casta?”, utilizada de forma irónica en referencia al discurso oficialista. La protesta reflejó el malestar creciente entre jubilados frente a la situación económica.

Los reclamos estuvieron centrados en la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y las dificultades en el acceso a medicamentos y atención médica. En ese marco, varios manifestantes señalaron problemas vinculados al funcionamiento del PAMI, especialmente en la cobertura de tratamientos y provisión de remedios.

Además de las críticas económicas, algunos participantes denunciaron situaciones de corrupción y apuntaron contra funcionarios nacionales. También cuestionaron declaraciones de autoridades del área de Salud y advirtieron sobre un escenario social cada vez más complejo, con jubilados que aseguran tener dificultades para cubrir necesidades básicas y sostener sus tratamientos médicos.