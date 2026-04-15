Despidos en el SMN: confirman recortes y crece la preocupación por el impacto en las alertas meteorológicas

Los despidos en el SMN avanzaron este miércoles con al menos 140 trabajadores notificados. Advierten que la medida podría afectar la emisión de alertas meteorológicas en un contexto de eventos extremos.

Los despidos en el SMN avanzaron este miércoles con al menos 140 trabajadores notificados. Advierten que la medida podría afectar la emisión de alertas meteorológicas en un contexto de eventos extremos.

Los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional se confirmaron durante la jornada del miércoles, cuando al menos 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional fueron notificados de su desvinculación y se espera que reciban los telegramas formales este jueves 15. La medida se da pese a las movilizaciones y reclamos del personal, que venía alertando sobre un recorte mayor que podría alcanzar a 240 empleados.

Desde el organismo, los trabajadores advirtieron que este ajuste podría dejar a la Argentina sin capacidad adecuada para emitir alertas meteorológicas, en medio de un escenario atravesado por fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes, como inundaciones y tormentas severas. La reducción del personal impactaría directamente en la calidad del monitoreo y la prevención.

En ese sentido, remarcaron que los despidos implican una pérdida de precisión, tiempos de respuesta y capacidad operativa, lo que incrementa los riesgos para la población en general y sectores estratégicos como la aviación civil, la navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria.

El área más afectada por la medida es la Red de Observación, compuesta por estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país que realizan un monitoreo continuo de variables como temperatura, presión y humedad. A pesar de las protestas realizadas en puntos como Plaza Italia y distintas sedes del organismo, el ajuste avanzó y genera fuerte preocupación en la comunidad científica y técnica.