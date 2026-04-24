Milei acompañará a Adorni en su exposición en Diputados

El presidente Javier Milei confirmó que acompañará a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el informe de gestión que debe brindar en el Congreso, en medio del escándalo por los viajes y el patrimonio, que son investigados por la Justicia.

El respaldo a Adorni es férreo, pese a que siguen apareciendo capítulos en este escándalo, que se suma a otros que protagoniza el Gobierno. “Dará las respuestas que correspondan”, aseguró el jefe de Estado.

Adorni deberá responder casi 5000 preguntas que le formularon diputados de la oposición, de las cuales la mayoría estuvo centrada en el aumento de su patrimonio, el polémico viaje a Uruguay y el caso Libra.

Los legisladores presentaron las preguntas que Adorni tiene que contestar en el informe escrito que debe enviar a la Cámara de Diputados antes del 29 de Abril, previo que concurra en esa fecha a exponer en el recinto de sesiones sobre la marcha del Gobierno.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso Nacional, pero desde que asumió el ministro todavía no asistió a brindar su informe al Parlamento.