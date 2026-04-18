Excelentes condiciones meteorológicas para este sábado

Cielo algo nublado y máxima de 26 grados, el pronóstico del Servicio Meteorológico para este sábado en la zona sur del Conurbano.

Cielo algo nublado y máxima de 26 grados, el pronóstico del Servicio Meteorológico para este sábado en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una sábado con excelentes condiciones en la zona sur del Conurbano. La jornada se presenta con cielo algo nublado y se espera que la temperatura máxima llegue a los 26 grados. Ideal para disfrutar del aire libre.

Asimismo, el domingo llega con cielo cubierto, mientras que la temperatura se moverá entre los 16 y los 24 grados. De todos modoso, el organismo no anuncia precipitaciones para el último día del fin de semana.

Las inestabilidad retorna, en la zona sur del Conurbano, el lunes: el pronóstico indica que será un día con lluvias aisladas de principio a fin y la temperatura máxima será de 23 grados. La marca térmica desciende a 19 el martes, cuando el cielo se mostrará parcialmente nublado.

Cielo algo nublado y máxima de 19, anuncia el SMN tanto para el miércoles como para el jueves. Estos días hay que prestarle atención a la mínima, que se ubica en 10 el primero y en 14 el segundo. El viernes sería una jornada con cielo algo nublado y una máxima de 20.