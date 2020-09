Echeverría: Peralta también pidió la postergación de la interna de la UCR bonaerense

La concejal por Juntos por el Cambio y dirigente radical de Esteban Echeverría Mirta Peralta consideró que “está fuera de lugar” que la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense convoque a elecciones para el 11 de octubre en medio de la pandemia y ante el aumento de los casos de coronavirus en las últimas semanas.

“Comparto lo que dice Roberto Leonis, para mí no es el momento. No creo que la gente quiera subirse a un coche e ir a votar algo que se puede prorrogar hasta el año que viene o hasta fin de año pero por ahora no. Está fuera de lugar”, consideró la edil en diálogo con Info Región.

“Situación muy complicada”

Peralta, por otra parte, advirtió que “está muy complicada” la situación sanitaria en Echeverría, como en el resto de los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Echeverría: Desde Juntos por el Cambio cuestionan la “falta de información” Incluso aseguró que está “colapsada” la línea del 148 ya que “no contesta” y esa es la principal “falencia” que se está dando en Echeverría. “Varios vecinos llaman y dicen que es imposible comunicarse”, apuntó. Otra de las críticas por parte de la edil fue que se suspendieron las reuniones que tenían con el secretario de Salud municipal, Gabriel Ive. “Información teníamos todos los sábados pero hace dos o tres semanas que nos tiene olvidados”, lamentó. Y luego añadió: “No nos brindan información de cómo está el distrito hoy. Y lo que más necesitamos nosotros es una información diaria ya que hay muchas muertes”.

“No nos integran. En varias oportunidades pedimos para salir a ayudar, sin bandera política, pero no tenemos respuestas. Por mi parte, solo una vez fui invitada a participar en mi barrio, pero después en ningún otro lado”, completó.