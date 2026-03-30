Inminente definición por la línea 148: Transporte anunciará este miércoles al nuevo operador

La Secretaría de Transporte de la Nación, encabezada por Fernando Herrmann, se comprometió ante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a informar este miércoles 1 de abril qué empresa sucederá a El Nuevo Halcón en la prestación del servicio de la línea 148. El acuerdo se alcanzó tras una reunión de alta tensión en la que el gremio advirtió con movilizar unidades hacia la Plaza de Mayo si no se brindaba una solución definitiva a la parálisis que afecta al corredor troncal del sur del conurbano desde hace más de 90 días.

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, confirmó mediante un comunicado que el compromiso oficial incluye la reanudación inmediata del servicio y el respeto irrestricto de los contratos de trabajo, la antigüedad y el convenio colectivo vigente para los 500 empleados de la firma. Actualmente, el personal adeuda tres meses de sueldo y el medio aguinaldo, haberes que deberán ser afrontados por el nuevo operador que resulte adjudicado.

La demora en la definición administrativa responde a una fuerte pugna entre los dos principales holdings del transporte automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por un lado, el Grupo DOTA presentó una propuesta para que los ramales a Solano queden bajo la órbita de la Empresa San Vicente, mientras que los recorridos hacia Florencio Varela serían operados por Expreso Quilmes (Línea 98).

En la vereda opuesta, el grupo misionero Metropol, a través de Misión Buenos Aires, busca quedarse con los servicios a Varela, proponiendo que la Línea 22 asuma los trayectos hacia Solano.

La rivalidad entre ambos grupos es pública y manifiesta. Marcelo Pasciuto, presidente de DOTA, descartó cualquier posibilidad de una operación conjunta con los propietarios de Metropol, al tiempo que su empresa impugnó técnicamente las propuestas de su competidor ante las autoridades nacionales.

Mientras tanto, los usuarios enfrentan serias dificultades para movilizarse, situación que se agravó en las últimas semanas debido al recorte del servicio nocturno del Ferrocarril Roca en el ramal que llega hasta la estación Varela.

El traspaso marcará también el fin de la histórica denominación El Halcón, empresa fundada en 1943 cuyo legado trascendió lo vial para definir la identidad visual del club Defensa y Justicia de Florencio Varela fundado en 1978.

La reestructuración del servicio bajo la nueva administración implicaría además la eliminación definitiva de los ramales El Jalón y por Acceso. Los trabajadores continúan asistiendo diariamente a la cabecera de la avenida 12 de Octubre en Quilmes para cumplimentar los registros de asistencia, a la espera de un anuncio que les permita retomar sus tareas habituales.