Caso Báez Sosa: La Corte rechazó los recursos presentados por los rugbiers

La Corte dejó vigentes las condenas dictadas por la Justicia provincial por el asesinato, hace más de seis años, de Fernando Báez Sosa.

La Corte dejó vigentes las condenas dictadas por la Justicia provincial por el asesinato, hace más de seis años, de Fernando Báez Sosa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por las defensas de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, en una decisión que representa un nuevo revés judicial para los acusados por el asesinato del joven ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.

Las presentaciones habían sido realizadas por las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, quienes buscaban revertir o revisar las condenas impuestas por la Justicia bonaerense.

Sin embargo, el máximo tribunal desestimó los planteos al considerar que no se dirigían contra una sentencia definitiva o no cumplían con los requisitos formales exigidos.

En el caso de Máximo Thomsen, señalado como uno de los principales responsables del homicidio, la Corte también rechazó la queja presentada por su defensa por incumplimientos técnicos en la presentación judicial.

Con esta resolución, las condenas dictadas por la Justicia provincial continúan vigentes y el caso suma una nueva instancia clave en uno de los expedientes criminales de mayor repercusión pública en la Argentina de los últimos años.