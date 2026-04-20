Fue detenida cuando intentaba vender celulares robados

La víctima del robo acordó la compra de los celulares por Market Place y logró que detuvieron a las sospechosas. Una de ellas quedó detenida.

La víctima del robo acordó la compra de los celulares por Market Place y logró que detuvieron a las sospechosas. Una de ellas quedó detenida.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a una mujer, retenida por personal de Patrulla Urbana porque intentaba vender celulares que le había robado a una mujer en Claypole, Almirante Brown, días atrás.

Efectivos arribaron a la intersección de la Calle 845 y la avenida Donato Álvarez de San Francisco Solano, partido de Quilmes, donde personal de Patrulla Urbana tenía retenida a dos femeninas debido a que una mujer denunció que los dispositivos habían sido robados días atrás en Claypole.

La víctima observó que los teléfonos eran vendidos por la aplicación de Facebook “Marcket Place”, por lo que acordó con la vendedora un encuentro para concretar la operación.

“Ante ello los efectivos proceden a la incautación de dos celulares marca Iphone, los cuales al exhibírselos a la víctima logra desbloquearlo refiriéndole a los efectivos que se encuentran los mismos patrones y las cuentas se mantenían activas“, informaron las fuentes.

Una de ellas, finalmente, fue detenida mientras que la segunda fue liberada. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Quilmes.