Un menor amenazó con una masacre escolar: allanaron su casa en Lanús

Un joven había expresado su intención de convertirse en "tirador real" y perpetrar una masacre escolar como la de Nashville, Estados Unidos.

La Policía Federal identificó, en Lanús, a un menor de edad que había amenazado con concretar una masacre escolar. Allanaron su casa y secuestraron diversos elementos vinculados a un potencial ataque.

La investigación surgió por un informe del FBI, a través de su Agregado Jurídico en la República Argentina, mediante el cual se alertó sobre la situación que se estaba desarrollando en el ámbito virtual.

Advirtió que, en una reconocida plataforma de videojuegos en línea, un usuario había ingresado al “chat” manifestando su intención de convertirse en un “tirador real” y días más tarde, expresó su anhelo de cometer una masacre similar a la ocurrida en el año 2023 en Nashville, Estados Unidos.

Intervino en la causa el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, Secretaría N° 16 de Sebastián Garber.

A partir de tareas de inteligencia, establecieron que el responsable de las intimidaciones era un menor de edad que residía en una vivienda ubicada en Sitio de Montevideo, Lanús Este.

En el allanamiento, secuestraron dos dagas de uso militar; uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una Academia de Tiro.

Asimismo, se decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y demás documentación de interés para la pesquisa.