Golpe multimillonario al comercio ilegal: allanamiento en Luis Guillón

La Policía Federal realizó una treintena de allanamientos en distintas provincias por comercio ilegal de productos extranjeros.

La Policía Federal realizó una treintena de allanamientos en distintas provincias por comercio ilegal de productos extranjeros.

La Policía Federal propinó un durísimo golpe al comercio ilegal y secuestró mercadería por una suma multimillonaria. Allanamientos en ocho provincias, entre ellas Buenos Aires. Luis Guillón, en Esteban Echeverría, fue epicentro de uno de los objetivos.

En total se realizaron 30 allanamientos en varias provincias por infracción al código aduanero, con un aforo de lo secuestrado que asciende a los 477.000.000 de pesos. En la provincia de Buenos Aires, los procedimiento fueron en objetivos de Moreno, Merlo, Ramos Mejía, San Miguel, Luis Guillón y Del Viso.

La investigación fue impulsado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo de Pablo Yadarola, Secretaría N°4 de Gonzalo Martin Acuña, por posibles maniobras de productos internacionales que ingresaron al país sin el aval aduanero.

“Los detectives federales comenzaron con los análisis de datos y ciberpatrullajes, mediante los cuales detectaron un total de 30 domicilios en las provincias de Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, informaron las fuentes.

Entre ellos aparece un depósito de una empresa de encomiendas, vinculados a una organización criminal dedicada al ingreso de mercadería ilegal desde la República del Paraguay. “En las fincas se acopiaban y hasta se vendían en locales comerciales, dichos productos ilícitos”, indicaron.

Multimillonario secuestro de productos

Durante el operativo realizado en conjunto con la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la PFA, se identificaron por la causa a 21 hombres y 5 mujeres.

Asimismo, se decomisaron 10.400.000 pesos, 400 dólares, varias dosis de marihuana, más de 1200 neumáticos de origen chino y brasilero de diversos rodados para autos y camionetas de alta gama, 650 juguetes de origen chino, 151 artículos de electrónica y de indumentaria de primera línea.

También hallaron 214 perfumes, 110 mochilas , 120 alfombras, 90 termos, 23 teléfonos celulares de alta gama, 4 notebooks, 2 tablets, 6 smartwatchs, varias cajas de herramientas y más de 2000 atados de cigarrillos de origen extranjero y documentación de prueba perteneciente a la empresa de paquetería.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero) y la ley de drogas.