Triple femicidio narco: “Pequeño J” arriba el lunes a la Argentina

El principal acusado por el triple femicidio narco de Florencio Varela llegará el lunes al país.

El principal acusado por el triple femicidio narco de Florencio Varela llegará el lunes al país.

El proceso judicial por el triple femicidio en contexto de narcocriminalidad de Florencio Varela sumará un capítulo clave el próximo lunes por la extradición de “Pequeño J”, el principal acusado.

Se encontraba detenido en Perú y fue señalado como uno de los principales responsables de la organización criminal vinculada al caso.

Será trasladado bajo un estricto operativo de seguridad para responder ante las autoridades locales por su presunta participación en el violento episodio que conmocionó a la zona sur del conurbano.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue capturado meses atrás en territorio peruano, y su llegada permitirá avanzar con nuevas instancias judiciales en una causa que investiga un entramado narco detrás del triple femicidio.

Triple femicidio

La principal hipótesis es que se trató de una venganza narco: La investigación apunta a un ajuste de cuentas por parte de una banda narcotraficante peruana con sede en la Villa 1-11-14. Se cree que las jóvenes fueron llevadas con engaños a una supuesta fiesta que resultó ser una trampa mortal.

Los resultados preliminares de las autopsias revelaron torturas y la brutalidad de los asesinatos. Una víctima sufrió hundimiento de cráneo, otra un corte postmortem en el abdomen y la tercera fue apuñalada, golpeada e intentaron prenderle fuego.