Extradición de Pequeño J: El acusado por el triple crimen llega mañana al país y será indagado en Morón

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, será extraditado este lunes y quedará a disposición de la Justicia tras meses de espera. Está imputado por un brutal triple crimen vinculado al narcotráfico.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, será extraditado este lunes y quedará a disposición de la Justicia tras meses de espera. Está imputado por un brutal triple crimen vinculado al narcotráfico.

La extradición de Pequeño J se concretará este lunes por la tarde con su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde será recibido en medio de un fuerte operativo de seguridad. Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como uno de los principales acusados de un triple homicidio, quedará inmediatamente bajo custodia de las autoridades argentinas.

El procedimiento estará a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, según informaron fuentes oficiales. Tras su llegada, el imputado será trasladado y permanecerá detenido hasta su declaración indagatoria prevista para el martes ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, encabezado por el juez Jorge Ernesto Rodríguez.

De acuerdo a la investigación judicial, “Pequeño J” habría formado parte de un plan criminal organizado por una estructura vinculada al narcotráfico. El objetivo del grupo habría sido recuperar una carga de droga presuntamente robada a la organización, lo que derivó en una violenta secuencia que terminó con tres víctimas fatales.

El hecho ocurrió el 19 de septiembre de 2025, cuando Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron secuestradas, maniatadas, golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas. La causa avanza ahora hacia una etapa clave con la indagatoria del acusado, que podría aportar nuevos elementos sobre la trama del crimen.