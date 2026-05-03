Temperley volvió a empatar: El Gasolero igualó 1 a 1 ante Almagro y alarga su presente irregular

Temperley volvió a dejar puntos en el camino y sumó un nuevo empate, esta vez 1-1 frente a Almagro, en un encuentro que lo tuvo como protagonista durante largos pasajes. El equipo dirigido por Nicolás Domingo alcanzó así su quinta igualdad consecutiva, profundizando una racha que lo mantiene atrapado en un presente irregular.

El Gasolero tardó en acomodarse, pero cuando logró asociarse por el sector izquierdo generó peligro con claridad. Fernando Brandán avisó en dos oportunidades hasta que llegó la apertura del marcador: Marcos Echeverría bajó la pelota de espaldas y Franco Benítez definió con precisión para poner en ventaja a la visita. El dominio era evidente y el resultado, hasta ese momento, corto.

En el complemento, Almagro intentó reaccionar con modificaciones dispuestas por Carlos Mayor, aunque antes sufrió varias situaciones claras en contra. Temperley tuvo al menos tres chances netas para ampliar la diferencia, pero falló en la definición con Luciano Nieto, Echeverría y el propio Brandán, lo que mantuvo con vida al conjunto local.

La falta de eficacia terminó costando caro. Tras un córner ejecutado por Julián Marchioni, Mateo Benegas apareció de cabeza para sellar el empate. El gol impactó en el ánimo del Gasolero, que fue en busca de la victoria en el tramo final sin éxito. El empate dejó un sabor amargo para Temperley, que volvió a mostrar superioridad sin poder traducirla en un triunfo.