Almirante Brown: Nuevos puentes peatonales sobre los arroyos del distrito

Con el objetivo de mejorar la conectividad y transitabilidad en los barrios de Almirante Brown, el Municipio instaló tres nuevos puentes peatonales para mejorar la accesibilidad en las localidades de Rafael Calzada y Malvinas Argentinas.

En efecto, con el objetivo optimizar la conectividad barrial priorizando el tránsito de los peatones, la comuna browniana, reemplazó un puente de madera, ubicado en El Picaflor y el arroyo San Francisco en Rafael Calzada, por uno nuevo de estructura metálica.

También reemplazó el viejo puente sobre el arroyo San Francisco de Chopin y Av. San Javier, en esa localidad.

Por otra parte, se colocó un nuevo puente en las calles Pino y Bradley sobre arroyo del Rey, en el barrio Betharram de la localidad de Malvinas Argentinas.

Cabe señalar que en el marco de un plan de movilidad urbana segura y accesible, la comuna lleva adelante la colocación y puesta en valor de puentes peatonales sobre los arroyos con el objetivo de fortalecer la transitabilidad en nuestro distrito.

Las obras contemplan, además, la construcción de rampas de acceso, veredas de hormigón con cordones integrales y pendientes transversales que aseguren el escurrimiento pluvial y las correspondientes bases para sustentar las estructuras metálicas.

Es para destacar que las nuevas pasarelas son ejecutadas con materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento, cumpliendo cánones de accesibilidad, seguridad estructural y normativas municipales vigentes.