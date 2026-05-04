Lanús va por un triunfo clave en la Copa Libertadores

Lanús enfrentará mañana a Always Ready, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores.

Lanús enfrentará mañana a Always Ready, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores.

Lanús visitará mañana a Always Ready de Bolivia, por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo clave que le permita afianzarse en puestos de clasificación a los octavos de final.

El partido se juega el martes, desde las 21:30, en el Estadio Municipal El Alto. Se podrá ver a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro será el peruano Robert Pérez, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Michael Espinoza.

Lanús llega a este encuentro en la segunda posición del Grupo G con seis puntos, producto de los triunfos ante Always Ready y Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, además de la derrota en su estreno ante Mirassol de Brasil.

Si bien el Granatese encuentra en puestos de clasificación a los octavos de final, un resultado adverso podría complicarle el panorama ya que pelea mano a mano con Liga de Quito y Mirassol, que también tuvieron un gran comienzo en esta Copa Libertadores.

Always Ready, por su parte, tuvo un muy flojo inició en la Copa Libertadores, ya que perdió en sus primeras tres presentaciones y ya no tiene margen de error si quiere pelear por la clasificación.