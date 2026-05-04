Adorni retomó el contacto con la prensa tras la reapertura de la Sala de Periodistas

"Ya le di explicaciones a la sociedad", aseguró Manuel Adorni respecto a la investigación por enriquecimiento ilícito.

"Ya le di explicaciones a la sociedad", aseguró Manuel Adorni respecto a la investigación por enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a mantener este lunes un contacto con la prensa, en lo que fue la reapertura de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, que estuvo cerrada durante 10 días por una decisión de Casa Militar (que responde a Secretaría General de Presidencia), según se informó.

“Ya le di explicaciones a la sociedad”, aseguró el funcionario respecto a la investigación por enriquecimiento ilícito. “Buena parte del final del informe de gestión, me dediqué a hablar de todas las causas. No puedo decir nada que se puede interpretar como interferir en la Justicia”, apuntó.

Frente a un cuestionamiento de falta de respuestas, respecto a estos escándalos, Adorni aclaró que “lo demás va a estar respondido como corresponde, en el ámbito que corresponde”. “La declaración jurada va a estar presentada en tiempo y forma”, aseguró.

El jefe de Gabinete continuará siendo investigado por enriquecimiento ilícito, a pesar de que el pasado 29 de abril, durante su exposición en el Congreso de la Nación, negara haber cometido algún tipo de delito.

Esta semana habrá dos nuevos testigos: el lunes debe declarar Matías Tabar, el contratista de las refacciones de la propiedad que el funcionario tienen en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El miércoles hará lo propio Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento de Caballito.

Cierre de la Sala de Periodistas

“Es un primer paso, nunca debió haber ocurrido”, aseguró el funcionario, respecto al cierre de la Sala de Prensa de Casa Rosada, e insistió con un video grabado por fuera de los permisos y zonas autorizadas para periodistas.

Hoy, los trabajadores de la prensa encontraron muy limitado su accionar en Casa Rosada, con sectores a los que antes tenían acceso y ya no. “Los protocolos se van a ir revisando y modificando”, aseguró el jefe de Gabinete.

“Si los controles empiezan a funcionar y no vuelve a haber una imprudencia en materia de seguridad, se irá modificando en virtud de que Casa Militar considere correcto que así sea y que es seguro para el Presidente (Javier Milei), nosotros, ustedes y el resto de los empleados”, precisó.

Asimismo, pidió: “En este nuevo orden que estamos teniendo, tratemos que sea una pregunta por periodista. Podemos pasar de 5 a 10 preguntas si todos respetamos esto. Quizá podamos llegar a un punto en el que puedan preguntar todos“.