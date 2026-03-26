Horror Almirante Brown: detienen a un abuelo y a un ex padrastro por abusar de una niña durante años

Una verdadera pesadilla de casi una década salió a la luz en las últimas horas en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, donde la Policía detuvo a dos hombres acusados de haber sometido sexualmente a una menor de edad en forma sistemática durante ocho años. Los implicados son el abuelo biológico de la víctima y un ex concubino de su madre.

El caso comenzó a investigarse a partir de la denuncia de la propia víctima, quien actualmente tiene 18 años. En su testimonio ante la Justicia, la joven relató que los abusos se iniciaron cuando ella apenas tenía 8 años y se extendieron hasta que cumplió los 16.

El primer detenido es un hombre de 63 años, abuelo de la joven. Además de los ultrajes, se lo acusa de obligar a la menor a observar material pornográfico. El segundo sospechoso, de 29 años, es el ex padrastro de la víctima, quien también habría participado de los abusos aprovechando el entorno familiar.

Los operativos de captura fueron realizados por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Almirante Brown y la DDI de la zona quienes realizaron dos arrestos, uno de ellos en una vivienda ubicada en Chubut al 2500, cerca del cruce con la avenida San Javier.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12, especializada en Violencia Familiar y de Género del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El expediente fue caratulado preventivamente como “Abuso sexual con acceso carnal agravado”.

Ambos detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras se recolectan nuevas pruebas y testimonios en el marco de la etapa de instrucción.