Con el aumento de mayo, la jubilación mínima no llega a los $400.000

La jubilación mínima, con el aumento del 3,38%, es de apenas 393.174 pesos. El bono lleva más de dos años congelado.

La jubilación mínima, con el aumento del 3,38%, es de apenas 393.174 pesos. El bono lleva más de dos años congelado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes un incremento del 3,38% en los haberes de mayo para jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el quinto mes del año, se da en línea con el dato de inflación de marzo, siendo formalizados mediante las Resoluciones 110 y 111/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de mayo de 2026, será de $393.174,10″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.645.689,38.

Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000,que lleva más de dos años congelado, por lo que las jubilaciones más bajas quedan en $463.174,10. Los que perciban un importe superior a $393.174 pero queden por debajo de los $463.174, cobrarán la suma necesaria para alcanzar esa cifra.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Guillermo Arancibia, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente, a partir del período devengado mayo de 2026.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $179.859,20. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $314.539,28. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $384.539.