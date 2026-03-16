Almirante Brown: habilitan la circulación en una calle clave.

El Municipio de Almirante Brown habilitó la circulación de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada, sumando nuevas alternativas viales en el marco de la obra del Paso Bajo Nivel que había sido inaugurado en diciembre pasado.

La nueva traza, paralela al paso bajo nivel, mejora la conectividad en la zona y facilita el acceso tanto a la Estación de Rafael Calzada como a la calle Güemes en dirección hacia Claypole facilitanco la salida hacia Ruta 4.

En ese marco se construyó un puente vial sobre el bajo nivel que permite vincular la calle Güemes con la estación ferroviaria —cruzando por encima del paso bajo nivel— y también conectar con la calle Presidente Perón, mejorando la circulación en todo el sector.

“Con esta obra estamos transformando un punto histórico del tránsito en Rafael Calzada. Hoy los vecinos cuentan con distintas alternativas para circular: el paso bajo nivel, la calle a nivel y el puente vial. Esto mejora la conectividad, agiliza el tránsito y brinda más seguridad para peatones y conductores”, destacó Mariano Cascallares.

En tanto, la secretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, señaló: “Lo que antes era una intersección muy complicada hoy quedó resuelta con distintas alternativas y niveles de circulación, ya que antes había que esperar el paso del tren para cruzar y ahora la zona queda descongestionada”.

El nuevo Paso Bajo Nivel se encuentra en la intersección de Presidente Perón y las vías del Ferrocarril General Roca y cuenta con circulación de doble mano, con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros distribuidos en dos carriles, permitiendo el paso de todo tipo de vehículos.

La obra incorpora además dos cruces peatonales subterráneos y un sistema de iluminación LED en todo su recorrido además de nueva cartelería vial.