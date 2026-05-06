Almirante Brown: Una propuesta para fanáticos de Star Wars

Una nueva "PAF Comics" se realizará este fin de semana en Burzaco, con entrada libre y gratuita. El cierre será un desfile de personajes de Star Wars.

Una nueva "PAF Comics" se realizará este fin de semana en Burzaco, con entrada libre y gratuita. El cierre será un desfile de personajes de Star Wars.

Una vez más, personajes de Star Wars vuelven a hacer pie en el partido de Almirante Brown. Este fin de semana se realizará una PAF Comics en Burzaco, con entrada libre y gratuita, y numerosas propuestas.

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante el próximo domingo una nueva edición del evento, con una propuesta especial dedicada al universo de Star Wars.

La jornada se llevará a cabo, desde las 13, en el Centro Cultural Oesterheld de Burzaco, ubicado en la avenida Espora 2425. La entrada es libre y gratuita.

“Durante el encuentro, los vecinos podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades vinculadas a la cultura pop, entre ellas juegos de trivia, espacios con expositores, ilustradores y productores locales, además de un cierre especial con desfile de personajes característicos de la reconocida saga”, informaron.

Asimismo, se realizará una colecta solidaria a beneficio de la Fundación Acompañar.