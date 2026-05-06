Siguen las protestas y actividades de visibilización en la universidad

FEDUN realiza 72 horas de visibilización en defensa de la universidad y la democracia, de cara a la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo. El CIN dará hoy una conferencia de prensa.

FEDUN realiza 72 horas de visibilización en defensa de la universidad y la democracia, de cara a la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo. El CIN dará hoy una conferencia de prensa.

Se tensa la situación cada vez más, en medio de renuncias y desfinanciamiento de las universidades públicas, que la semana próxima vuelve a las calles. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) realiza distintas actividades y protestas para visibilizar la crisis.

En el marco del conflicto con el Gobierno debido a la negativa a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, Capital Humano intimó a rectores y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respondió y convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria.

Esta semana, mientras tanto, se realizan 72 horas de visibilización en defensa de la universidad y la democracia. Ayer, hoy y mañana se realiza esta propuesta porque sin salarios dignos no hay universidad de calidad.

FEDUN precisó que desde que comenzó la gestión de Milei los salarios acumulan un deterioro de 132,5 puntos base por lo que deberían incrementarse un 50,7% para recuperar lo perdido.

“En un contexto de ajuste, pérdida del poder adquisitivo y ataque a las universidades públicas, los/as docentes universitarios seguimos de pie, defendiendo la Ley de Financiamiento y exigiendo paritarias libres y salarios dignos. La universidad pública es de todos los argentinos”, señaló la FEDUN.

Advierte que “la defensa de la universidad pública no es solo una causa del sistema universitario: es una causa de todo el pueblo”. “Trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales construyendo unidad para enfrentar el ajuste y defender la educación, la ciencia y la democracia”, apuntó.

Es por esto que el 12 de mayo se vuelve a las calles. Ayer y de cara a la marcha, fueron recibidos por diputados de Unión por la Patria (UxP), quienes expresaron su apoyo. Mientras tanto, el CIN brindará esta tarde una conferencia de prensa.