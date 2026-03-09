Almirante Brown: Cuatro detenidos por el asesinato de un abogado en un asalto a su casa

Cuatro personas fueron acusadas de haber sido los autores del asesinato de Emilio Ramón Ozorio, un abogado de 53 años, quien murió tras ser agredido a golpes y a cuchilladas porque se resistió a ser asaltado en su vivienda, un crimen que se registró en diciembre pasado en el barrio El Gaucho, Burzaco, partido de Almirante Brown.

La investigación y el arresto estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones de la zona y en base a las directivas impartidas por el fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada 2 de los tribunales de Lomas de Zamora, Leonardo Esteban Kaszewski.

Uno de los individuos, de 30 años, resultó capturado en el barrio Altos del Castillo, de Ministro Rivadavia; a una de las mujeres, de 25, se la aprehendió en la calle 519 al 2400, en la localidad de El Pato; a la otra, de 28, se la arrestó en San Marcos al 1700 casi en el cruce con la avenida San Martín de Rafael Calzada.

El cuarto implicado, de 22 y novio de la primera de las jóvenes, estaba alojado en un centro de rehabilitación para adictos al consumo de drogas.

Gracias a las requisas, los efectivos policiales consiguieron incautar una barreta, una remera, un par de zapatillas, unas bermudas, documentación, 67.850 pesos, 1.770 dólares, cocaína y cuatro aparatos de telefonía celular.

Hasta el momento, se cree que la mayor de las muchachas habría planificado el asalto, aunque es solo una hipótesis

Ozorio apareció asesinado el 30 de diciembre de 2025 en su casa de El Gaucho, ubicada en Adolfo Alsina al 2000, cerca de la esquina con Montiel donde peritos de la Policía Científica determinaron que presentaba heridas de arma blanca en la base del maxilar y golpes en la región de la cabeza.

Según el expediente, el abogado asesinado había salido de la casa junto a la menor de las mujeres detenidas y que, al regresar al domicilio, fue sorprendido por tres personas, quienes lo agredieron para desvalijarle el inmueble.

Intervino en el expediente penal, que preventivamente se mantiene caratulado “Homicidio agravado críminis causae y robo agravado”, el Juzgado de Garantías 4 de los tribunales lomenses.