Incendio en una casa de Monte Grande: una mujer tuvo que ser asistida

El incendio fue sofocado por dos dotaciones de los Bomberos de Esteban Echeverría. El SAME atendió a una mujer por inhalar monóxido de carbono.
incendio de vivienda en Monte Grande
Foto: Bomberos de Esteban Echeverría

Los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría informaron sobre un incendio en una vivienda de Monte Grande, a partir del cual una mujer tuvo que ser asistida por personal del Sistema de Atención Médico de Emergencia (SAME).

“Se desplazan dos dotaciones desde Cuartel Central a cargo del Oficial ayudante Oscar Nieva a 9 de Julio y Roberto Petracca por incendio de vivienda”, precisaron los Bomberos de Esteban Echeverría. El fuego pudo ser sofocado rápidamente.

En este marco, una ambulancia del SAME debió acercarse para asistir a una mujer por inhalación de monóxido de carbono, informaron las fuentes.

