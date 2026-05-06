Incendio en una casa de Monte Grande: una mujer tuvo que ser asistida

Los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría informaron sobre un incendio en una vivienda de Monte Grande, a partir del cual una mujer tuvo que ser asistida por personal del Sistema de Atención Médico de Emergencia (SAME).
“Se desplazan dos dotaciones desde Cuartel Central a cargo del Oficial ayudante Oscar Nieva a 9 de Julio y Roberto Petracca por incendio de vivienda”, precisaron los Bomberos de Esteban Echeverría. El fuego pudo ser sofocado rápidamente.
En este marco, una ambulancia del SAME debió acercarse para asistir a una mujer por inhalación de monóxido de carbono, informaron las fuentes.