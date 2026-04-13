Ciclogénesis y alerta por fuertes lluvias en AMBA

La humedad en la atmósfera ya se siente en el comienzo de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y norte bonaerense y, esa sensación, es la antesala de jornadas de copiosas precipitaciones, que comenzarían entre el martes y el miércoles, extendiéndose hasta el jueves.

Esta situación, más allá del territorio provincial, se extenderá por todo el centro y norte del país, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó áreas de alerta amarilla y naranja por el desarrollo de tormentas fuertes.

Así, tras un lunes templado con neblinas, “desde el martes las lluvias y tormentas se irán intensificando fuertemente en el norte argentino, conforme la ciclogénesis entre en su etapa más madura, con la formación de un centro de bajas presiones a nivel superficial”, indicó el sitio especializado Meteored.

En la provincia de Buenos Aires, la humedad y nubosidad irán en aumento, manteniendo temperaturas altas, con picos de hasta 26 grados. Entrada la noche del martes, comenzarán los chaparrones.

“A lo largo del miércoles el centro de bajas presiones se estará desplazando entre el centro y sur del Litoral y la República Oriental del Uruguay, generando una fuerte afectación a su alrededor. Sobre el estuario del Río de la Plata y el AMBA las lluvias van a presentarse persistentes a lo largo de toda la jornada, con intensidades variables que por momentos podrán ser localmente fuertes”, precisó el informe meteorológico, siguiendo distintos modelos de previsión climática.

En tanto, el jueves, tras el avance del ciclón extratropical, también será muy lluvioso en la región del AMBA. “Podrían precipitar entre 80 y 110 mm en el AMBA, de acuerdo a distintos pronósticos como el del Centro Europeo (ECMWF)”, precisó Meteored.

Las tormentas estarán acompañadas en la zona costera por fuertes ráfagas, que tendrán una intensidad igual o mayor a 50 kilómetros por hora.