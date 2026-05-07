Qué es el hantavirus: cómo se contagia, cuáles son los síntomas y por qué preocupa este brote

El hantavirus volvió a generar preocupación internacional en los últimos días tras la aparición de casos y muertes vinculadas a un brote detectado en un crucero que navegaba por el Atlántico entre Argentina y Cabo Verde, un episodio que puso nuevamente el foco sobre una enfermedad considerada grave y potencialmente mortal.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados, especialmente a través del contacto con saliva, orina o heces contaminadas. La vía más frecuente de contagio es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes cerrados o con acumulación de suciedad donde hubo presencia de ratones.

Según especialistas y organismos sanitarios, las personas también pueden contagiarse al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca, nariz u ojos, o mediante mordeduras de roedores infectados.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal común, lo que muchas veces dificulta la detección temprana de la enfermedad. Entre los principales signos aparecen:

fiebre alta

dolores musculares

escalofríos

dolor de cabeza

náuseas y vómitos

diarrea o dolor abdominal

cansancio intenso

Con el paso de los días, el cuadro puede agravarse rápidamente y derivar en problemas respiratorios severos. En los casos más graves, el virus provoca un síndrome cardiopulmonar que puede generar insuficiencia respiratoria y shock.

Médicos y organismos sanitarios recomiendan consultar de inmediato con un médico ante síntomas compatibles si hubo exposición reciente a roedores, especialmente en zonas rurales o ambientes cerrados con poca ventilación.

Actualmente no existe un tratamiento específico ni una cura definitiva contra el hantavirus. La atención médica se basa en cuidados de soporte, hidratación, monitoreo clínico y asistencia respiratoria en casos graves.

En Argentina y Chile circula además la denominada “variante Andes”, considerada una de las pocas cepas capaces de transmitirse entre personas en situaciones de contacto estrecho.

La prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar contagios. Las recomendaciones incluyen ventilar ambientes cerrados antes de limpiarlos, evitar levantar polvo en lugares con presencia de roedores, utilizar guantes y barbijo en zonas de riesgo y mantener correctamente almacenados los alimentos.