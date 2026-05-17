Choque en Temperley: Dos heridos tras un violento accidente entre autos

Uno de los vehículos involucrados terminó prácticamente destruido debido a la violencia del impacto y debieron trasladarlos de urgencia a los hospitales Gandulfo y Lavallol.

Uno de los vehículos involucrados terminó prácticamente destruido debido a la violencia del impacto y debieron trasladarlos de urgencia a los hospitales Gandulfo y Lavallol.

Un fuerte choque entre dos autos ocurrió en la localidad de Temperley y dejó como saldo dos personas heridas que debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la zona. Uno de los vehículos involucrados terminó prácticamente destruido debido a la violencia del impacto.

El siniestro vial se produjo en el cruce de la avenida Eva Perón, ex Pasco, y Calderón de la Barca, en Temperley Este. Por causas que todavía son materia de investigación, dos vehículos colisionaron de manera violenta y generaron un importante operativo de emergencia en el lugar.

La peor parte se la llevó un Volkswagen Fox gris, que sufrió severos daños en toda la parte frontal. El impacto destrozó el parabrisas delantero, parte del capot y gran parte de la estructura delantera del vehículo. Como consecuencia del choque, el conductor y el acompañante del auto resultaron heridos.

En el lugar trabajó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, integrada por cinco efectivos bajo las órdenes del Oficial Principal Eduardo Subiría. Los rescatistas realizaron tareas preventivas para cortar el suministro eléctrico de los vehículos y asistir a las personas involucradas.

Además, participaron del operativo una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, personal de Defensa Civil, agentes de Tránsito y efectivos policiales de la jurisdicción. Según informaron fuentes oficiales, los heridos fueron derivados al Hospital Gandulfo y al Hospital Llavallol para recibir atención médica.

Por último, personal de Defensa Civil arrojó cal sobre la avenida Eva Perón para neutralizar el derrame de combustible y evitar nuevos riesgos para los conductores que circulaban por la zona.