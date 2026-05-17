Vaca Muerta proyecta 40 mil nuevos empleos y salarios de hasta $7 millones

La expansión de Vaca Muerta impulsará la creación de unos 40.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años, en medio del crecimiento de las inversiones, las obras de infraestructura y el aumento de las exportaciones de hidrocarburos desde la cuenca neuquina.

La expansión de Vaca Muerta impulsará la creación de unos 40.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años, en medio del crecimiento de las inversiones, las obras de infraestructura y el aumento de las exportaciones de hidrocarburos desde la cuenca neuquina.

La actividad en Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos del país y proyecta una fuerte demanda laboral vinculada al desarrollo de los hidrocarburos no convencionales. Según informaron, la industria necesitará incorporar alrededor de 40.000 trabajadores en distintas áreas para acompañar el crecimiento sostenido de la producción petrolera y gasífera.

Entre los perfiles técnicos más requeridos aparecen mecánicos, electricistas, electromecánicos, químicos especializados, operarios de plantas de tratamiento, maquinistas y choferes con licencia profesional para transporte de carga pesada. Además, las empresas también apuntan a cubrir puestos vinculados a ingeniería en petróleo, geología, automatización, medio ambiente y seguridad e higiene.

En paralelo, el gobierno de Neuquén, junto a sindicatos y compañías del sector energético, ya impulsa capacitaciones gratuitas y programas de formación acelerada mediante becas y cursos específicos. El objetivo es preparar mano de obra calificada para responder a la creciente demanda de empleo que genera la actividad en la región.

A su vez, la expansión de la industria también abre oportunidades en áreas administrativas y de soporte, con búsquedas activas en logística, compras, hotelería, mantenimiento y servicios de catering para los campamentos petroleros. Los salarios dentro de la cuenca neuquina reflejan la alta competitividad del sector: los sueldos parten desde los $2.900.000 y pueden alcanzar los $7.000.000 netos mensuales para puestos de mayor especialización o antigüedad en pozo.

El esquema salarial incluye además adicionales específicos como la Asignación Permanente Vaca Muerta y sumas no remunerativas por zona, beneficios que continúan posicionando al sector petrolero entre los mejores remunerados de la Argentina.