¿Cómo será el festejo del 25 de Mayo en Lanús?

Peña de la Patria en Lanús, por el aniversario de la Revolución de Mayo, con un cierre a cargo de Peteco Carabajal.

Peña de la Patria en Lanús, por el aniversario de la Revolución de Mayo, con un cierre a cargo de Peteco Carabajal.

El Municipio de Lanús informó que el lunes 25 de mayo, de 11 a 19, se realizará una nueva edición de la Peña de la Patria en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, en el marco de los festejos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. El cierre estará a cargo de Peteco Carabajal.

Durante la jornada, los vecinos podrán disfrutar de espectáculos en vivo, propuestas culturales, gastronomía típica y la Feria Hecho en Lanús, donde emprendedores locales ofrecerán diferentes productos artesanales.

La celebración contará con la participación de diversos artistas y grupos folklóricos, entre ellos el Ballet Folklórico Municipal de Lanús; Héctor Lihuel Rodríguez; Grupo Folklórico Urbanos; Ballet Folklórico Kospi; Grupo Folklórico La Clave Santiagueña; Ballet Origen de Mi Tierra; Grupo Folklórico Santamaría; Ballet Folklórico Compañía La Barbarie; y Grupo Folklórico Los Sacha Changos.

El cierre de la Peña de la Patria estará a cargo de Peteco Carabajal, uno de los máximos referentes del folklore argentino, quien se presentará en vivo para compartir una propuesta musical vinculada a las tradiciones populares argentinas.