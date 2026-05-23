Brown de Adrogué cayó por la mínima ante su gente

Brown de Adrogué perdió por 1 a 0 con Merlo, por la Fecha 17. Necesita empezar a ganar para alejarse de la zona de descenso.

Brown de Adrogué perdió por 1 a 0 con Merlo, por la Fecha 17. Necesita empezar a ganar para alejarse de la zona de descenso.

Brown de Adrogué cayó por 1 a 0 ante Merlo, en un encuentro válido por la Fecha 17 de la competencia de la Primera B que se disputó en el Estadio Lorenzo Arandilla.

El 11 elegido por Jorge Vivaldo: Sebastián Giovani; Carlos Aguirre (Agustin González), Adriel Ortíz (Brahian Guerrero), Mariano Pieres (Alana Visco), Elian Robles; Dante Cardozo, Jonatan Bogado, Tomás Patrizio, Bruno Báez (Víctor Galeano); Matías Sproat (Gastón Luraschi), Nicolás Meaurio.

La primera parte fue muy pareja, pero no se sacaron diferencias. El dato fue la salida de Mariano Pieres por lesión. A los 33 del complemento llegó el gol de la visita, lo hizo Hernández. El DT intentó torcer la suerte con varios cambios, abajo y arriba, pero no hubo modificación en el marcador.

El Tricolor tiene 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y siete derrotas, y necesita sumar de a tres para alejarse de la zona de reducido. En la próxima fecha, Brown de Adrogué visita a Dock Sud.