El Gobierno anunció el envío de varios proyectos al Congreso: ¿Cuáles son?

Los cuatro proyectos que el Gobierno enviará al Congreso para recuperar la agenda. Entre ellos, aparece el súper RIGI y uno de transparencia y ética pública.

Los cuatro proyectos que el Gobierno enviará al Congreso para recuperar la agenda. Entre ellos, aparece el súper RIGI y uno de transparencia y ética pública.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó los próximos pasos del Poder Ejecutivo en materia legislativa al confirmar el envío de un nuevo paquete de proyectos de ley al Congreso de la Nación.

Según detalló el funcionario desde su cuenta de X, las iniciativas comenzarán su recorrido parlamentario en los próximos días. La agenda está enfocada en reformas de transparencia, regulación y desarrollo económico.

Entre las propuestas que ingresarán para su debate se destacan la Ley de Ludopatía, orientada a abordar una problemática social creciente, y el denominado Super RIGI”, destinado a potenciar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

Proyecto de Ley de ludopatía

El Gobierno centra su preocupación en el crecimiento de la ludopatía entre los jóvenes y el fácil acceso que tiene desde celulares y redes sociales. Por eso, con este proyecto tiene la intención de buscar regular las apuestas online y el acceso de menores a plataformas de juego.

Restricciones a la publicidad de casinos y apuestas.

Controles de edad e identidad.

Medidas de prevención de la adicción al juego.

Campañas de salud mental.

Límites a promociones y bonos de apuestas.

Super RIGI

El “Super RIGI” buscará atraer inversiones grandes en sectores clave y estratégicos como nuevas industrias. El mismo es una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actual, creado con la Ley Bases.

La intención del proyecto es reducción del impuesto a las ganancias al 15%, beneficios aduaneros y cambiarios, amortización acelerada, eliminación de derechos de exportación, estabilidad fiscal y jurídica.

También porpone incentivos para sectores como el litio, el hidrógeno verde, la energía, las baterías, la energía nuclear, la industria aeroespacial y los vehículos eléctricos.

Ley de lobby

Con este proyecto, el Gobierno buscará transparencia institucional y ética pública y, si bien hay pocos detalles oficiales aún, la presenta como la idea que buscará brindar regulación a la actividad de lobby y a las relaciones entre funcionarios públicos y empresas o grupos de interés.

Registro obligatorio de lobistas.

Publicación de reuniones con funcionarios.

Normas de transparencia.

Límites a conflictos de interés.

Controles sobre el uso político del Estado.

Etiquetado frontal de alimentos

Si bien hay una ley sobre el etiquetado frontal, lo que busca el Gobierno con su proyecto es flexibilizar el sistema actual, alinearlo con estándares del Mercosur, revisar los criterios técnicos de los sellos y reducir cargas regulatorias para empresas alimenticias.