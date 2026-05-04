Trenes: Podrían reducir hasta 18 servicios por ramal

El secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano, advirtió que en mayo, algunos ramales podrían tener hasta 18 servicios diarios menos lo que sumaría una nueva complicación tras la reducción del 40 por ciento de la cantidad de colectivos que hoy circulan.

La falta de inversión y el deplorable estado del sistema ferroviario que afectan a las líneas más grandes son las causas por las que sufrirían los recortes por lo que alertan que las líneas Roca, Mitre, Sarmiento y San Martín son las que muestran un deterioro permanente que hace muy difícil poder desarrollar una logística diaria.

Por el lado de los trenes de larga distancia, actualmente hay servicios que están suspendidos. Tal es así el caso de los que unen Buenos Aires con Mendoza, Tucumán, Córdoba, Rosario, entre otros.

En tanto, mientras el presidente Javier Milei afirmó que no habrá cambios en los programas de los trenes ni menos servicios, Maturano fue denunció; “No hay cuidado. No hay personal suficiente. Las vías están en mal estado. Los trenes de carga descarrilan tres veces por día y andan a 15 kilómetros por hora. Los problemas de infraestructura son enormes”.