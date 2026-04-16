Trenes: el Gobierno elimina el límite de velocidad de 5 km/h en estaciones terminales

La medida alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento y Urquiza, y busca agilizar los tiempos de viaje tras avances tecnológicos en seguridad ferroviaria.

La medida alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento y Urquiza, y busca agilizar los tiempos de viaje tras avances tecnológicos en seguridad ferroviaria.

El Gobierno nacional derogó la resolución que obligaba a los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento y Urquiza a ingresar a las estaciones terminales a una velocidad máxima de 5 km/h, una restricción que generaba demoras y malestar entre los usuarios. La decisión sobre la velocidad en estaciones terminales deja de ser obligatoria y pasará a depender de las empresas operadoras.

La norma, que abroga la Resolución 1243/2013, fue firmada por el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial bajo el número 23/2026. Según trascendió, la medida cuenta con dictámenes favorables de organismos como Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Desde el Ejecutivo señalaron que la eliminación de esta restricción responde a mejoras sustanciales en los sistemas de seguridad ferroviaria, especialmente la incorporación del sistema ATS (Automatic Train Stop), que permite el frenado automático de las formaciones. Además, la reapertura de la estación Retiro de la línea Mitre, tras la modernización del señalamiento, aceleró la decisión oficial.

La limitación de velocidad había sido implementada en 2013 tras el segundo accidente ferroviario en Once, cuando una formación del Sarmiento colisionó contra los paragolpes. Si bien no hubo víctimas fatales en ese episodio, la medida buscaba prevenir nuevos incidentes en un contexto de alta sensibilidad por la seguridad operativa, situación que, según el Gobierno, hoy fue superada.