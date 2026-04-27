El viernes aumentan un 5,4% los peajes y los boletos de subtes y colectivos

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó este lunes que desde el 1 de mayo aumentarán 5,4% los boletos de colectivos de las lineas que gestiona, el subte y los peajes.

Por la actualización por el último dato de inflación del INDEC (marzo) más 2% adicional, el boleto mínimo en CABA será de $753,74, mientras el pasaje en subte llegará a $1490.

Mientras en PBA, el boleto mínimo de colectivos quedaría en $918,35. En tanto, la gestión de Axel Kicillof estableció que el incremento en la provincia de Buenos Aires se aplicará desde el lunes 4 de mayo en los boletos de las líneas urbanas e interurbanas del territorio provincial.

Aunque se estima que será de 5,4%, el gobierno bonaerense llevó el tema a consulta ciudadana, que cerró el viernes 24 y por estas horas estaba terminando de definir.

Colectivos porteños

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 5,4% en mayo. Desde enero y por el resto de 2026, el ajuste mensual se determinará por un índice construido a partir del IPC del Indec + 2% en relación con la tarifa anterior.

Los nuevos valores para viajar desde el viernes 1 de mayo en las 28 líneas -para quienes tengan SUBE registrada- que circulan en el territorio porteño quedarán los siguientes:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,74.

Recorrido de 3 a 6 km: $837,52.

Recorrido de 6 a 12 km: $902,04.

Recorrido de 12 a 27 km: $966,61.

Desde el gobierno porteño remarcaron que con este nuevo cuadro tarifario, la Ciudad busca recomponer el atraso de la tarifa y sostuvieron que actualmente cubre el 70% de los subsidios.

Subte

En CABA, también subirán 5,4% las tarifas del subte. Pasará de $1414 a $1490. Mientras, el boleto sin SUBE registrada será de $2369,10.

Peajes porteños

En mayo, también aumentarán 5,4% los peajes. Al igual que el boleto de colectivo y el subrte, la actualización mensual se realiza con el dato de IPC sumado otro 2%.

El gobierno porteño remarcó que la actualización tarifaria es “necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial”.

Asi, los peajes en las autopistas porteñas quedarán desde el 1 de mayo de la siguiente manera:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1799,66 (y $2879,82 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4319,63 (y $6121,62 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6839,19 (y $10.078,79 en hora pico).

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1079,98 (y $1295,68 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1799,66 (y $2544,99 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3239,56 (y $4679,49 en hora pico).

Alberti

Motocicletas: $1079,98 (y $1439,92 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1367,98 (y $1727,70 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2519,92 (y $3239,56 en hora pico).



Los colectivos de provincia

A partir del lunes 4 de mayo, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 5,4%. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera: