Sigue reducida la frecuencia de colectivos en el AMBA

Otro día con complicaciones extra para los usuarios de colectivos que circulan por el AMBA. Se mantiene la reducción de frecuencia.

Otro día con complicaciones extra para los usuarios de colectivos que circulan por el AMBA. Se mantiene la reducción de frecuencia.

Pese al acuerdo alcanzado con el Gobierno, miles de usuarios del transporte público vuelven a verse afectados este miércoles por el servicio reducido de numerosas líneas de colectivos que circulan por el AMBA.

Desde el sector empresario confirmaron que, si bien el pago parcial de los subsidios trajo algo de alivio en las últimas horas, la situación de fondo sigue sin resolverse.

Las líneas de colectivo que tienen menos unidades en la calle son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La Secretaría de Transporte transferirá este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos, pero la reducción de frecuencias se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda. El próximo jueves se registraría una reunión.