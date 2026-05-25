“Nadie es descartable”, el duro mensaje de García Cuerva en el Tedeum

El presidente Javier Milei participó del Tedeum por el 25 de Mayo, que se celebró esta mañana en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. “Nadie es descartable”, aseguró monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en un duro mensaje al Gobierno.

“Nadie es descartable, nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos”, aseguró el religioso, quien también hizo mención a los jóvenes y los trabajadores, “paralizados en su esperanza”.

Habló de cuatro “actores esenciales para la Argentina hoy”: El bien común, en primer lugar; el diálogo, “escuchando, respetando hablando cordialmente buscando consensos en la diversidad social“, en segundo lugar.

Hizo mención como tercer actor a lo social porque “nadie de salva solo, como decía el Papa Francisco”; y señaló que el último actor es la esperanza.

Bregó por cumplir con estos “cuatro acuerdos fundamentales”. “El pueblo no se resigna a vivir mal, sin justicia, sin paz”, planteó, mientras que antes había hecho mención a la falta de oportunidades de trabajo y para estudiar.

“Es cruel la ostentación, el despilfarro”, aseguró en otro tramo del discurso ante el Presidente y su Gabinete, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, y su hermana Karina, señalada por la Causa ANDIS.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum.