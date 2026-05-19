Milei ratificó el rumbo de las políticas económicas

En el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el presidente Javier Milei realizó una enérgica defensa de su gestión.

En el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el presidente Javier Milei realizó una enérgica defensa de su gestión.

En el marco de una agenda volcada a la defensa de su gestión económica, el presidente Javier Milei realizó una defensa del rumbo de la economía en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

“Ustedes no le pueden pedir a un gobierno liberal que tenga una visión no liberal”, aseguró el Presidente, quien destacó que “la economía va a converger al RIGI” porque va a “seguir bajando impuestos”.

Ratificó el rumbo de las políticas económicas, en pos de bajar la inflación, a pesar las numerosas quejas por mantener pisados los salarios frente a la desregulación de muchos otros sectores, como los servicios, que se llevan hoy una gran cuota de los salarios.

“Sin empresarios no hay nada, cualquier experimento que se intentó hacer desde el Estado ha fracasado”, aseguró en su discurso, ratificando la defensa de los privado frente a lo público y en medio de las privatizaciones anunciadas, algunas en marcha, por el Gobierno.

La presentación en el MALBA constituye la segunda actividad pública en formato de exposición que realiza el economista en lo que va de la semana, luego de haber brindado una “clase magistral” el lunes ante estudiantes y académicos en una universidad privada (de San Andrés).

El eje de su discurso está puesto en detallar su mirada sobre el mercado de empleo, las reformas estructurales implementadas y sus expectativas de crecimiento y potencial productivo para determinados sectores estratégicos de la actividad nacional.