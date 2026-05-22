El Gobierno anunció una baja de retenciones al trigo y la cebada

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará del 7.5% al 5.5%, mientras que la definición de la soja pasará a enero.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará del 7.5% al 5.5%, mientras que la definición de la soja pasará a enero.

El presidente Javier Milei anunció la baja de las retenciones a la exportación para el trigo, la cebada y la soja hasta el 2028, y también retenciones cero a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias por un año.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará “del 7.5% al 5.5% a partir de junio” de este año, detalló el jefe de Estado al encabezar el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos“, precisó.

“No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la indsutria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero”, anunció.

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán “bajando retenciones” y “achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”. “Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad”, exhortó.

El presidente volvió a sostener que “los impuestos son un robo” y que “nadie los paga por gusto”. “Entonces nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos”, declamó, pero advirtió que para hacerlo “de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico“. “El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado”, advirtió.

“En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generó pánico y provocó una dolarización del 50% de los pesos que circulan en nuestra economía”, repasó. En ese sentido, reiteró que la oposición ejecutó un intento de golpe de Estado durante el año pasado.

“Básicamente lo que ocurrió es que ese intento de golpe de Estado coordinado entre la política con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu que que hundió a los argentinos de bien con la complicidad de los medios”, evaluó.