Incidentes en Avellaneda por un sándwich gigante: una parrilla celebraba su aniversario

Un evento organizado por una histórica parrilla de Avellaneda preparó “el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo” y terminó de la peor manera: vecinos derribaron las vallas para quedarse con una porción.

La propuesta de “Parrilla El Tano”, ubicada en Villa Domínico, era celebrar el 25 de mayo y también los 25 años del tradicional local gastronómico con el desafío de preparar un sándwich de aproximadamente 750 metros de largo.

Pero algo se salió de control y, según relataron los propios organizadores, “muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada”.

Además, según denunciaron, “se llevaron cosas que formaban parte de la organización”.