El proyecto de ocupación temporaria de FATE llegó al Congreso

Se trata de uno de los dos proyectos presentados por diputados alienados en MDF. Plantea la ocupación de FATE por al menos dos años.

Se trata de uno de los dos proyectos presentados por diputados alienados en MDF. Plantea la ocupación de FATE por al menos dos años.

Diputados alineados con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), liderado por el gobernador Axel Kicillof, presentaron dos proyectos de ley relacionados con la industria del neumático. Uno de ellos es la ocupación temporaria de FATE.

En rigor, el primer proyecto declara la emergencia pública del sector por veinticuatro meses y crea el Programa de Protección Nacional de la Industria del Neumático, un régimen integral de defensa comercial y política industrial activa.

Propone restablecer el arancel extrazona al 35% (hoy 16%), reincorporar controles aduaneros, restituir el Certificado de Importación de Neumáticos y el régimen de licencias no automáticas, establecer un régimen de Compre Nacional para el sector público. Insta a crear líneas de crédito.

Ocupación de FATE

El segundo proyecto dispone la ocupación temporaria de la planta industrial de FATE de San Fernando, por el plazo de 12 meses prorrogable por única vez, en los términos del Título IX de la Ley 21.499.

Se trata de algo que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) viene reclamando marzo y de hecho ya lo había presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Crea una Unidad Ejecutora Especial de Reactivación Productiva con participación obrera mediante una Comisión de Control y Seguimiento, y establece un Programa Nacional de Recuperación de Capacidades Técnicas y Productivas para relevar, convocar y recontratar al personal desvinculado.

¿Quiénes impulsan?

Los firmantes son los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva (del FR), Cristian Andino, Ana María Ianni, Martin Aveiro, Nancy Sand, Beba Aguirre, Andrea Freites y Blanca Osuna.

Los fundamentos de los proyectos señalan que “los grandes mercados del mundo están endureciendo sus defensas frente al ingreso masivo de neumáticos de origen chino”, mientras que “Argentina fue el único país que optó por desmantelarlas”.

“Defender la industria nacional del neumático no es proteger un interés corporativo: es proteger trabajo argentino, capacidad productiva, soberanía tecnológica y abastecimiento estratégico”, señalan las iniciativas.