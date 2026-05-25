Comienza otra semana de lucha en la universidad pública

Comenzó una nueva semana de lucha en la universidad pública, que sostiene con fuerza el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) pone en marcha un plan de lucha que contempla cuatro semanas de protestas y tres paros: el primero será el viernes.

“Desde la FATUN, convocamos a 4 SEMANAS DE PROTESTA Y VISIBILIZACIÓN, CON PARO los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio en todas las Universidades Nacionales del país”, informaron.

El objetivo es visibilizar “la crisis que atraviesa el sistema universitario argentino y la urgente necesidad de recomponer el presupuesto a través de la aplicación definitiva de la Ley”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reiteró el reclamo y precisó que “la solución está en el respeto a la ley”. El comunicado del CIN, en conjunto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, fue difundido hace algunos días.

Reiteró que “la solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso”.