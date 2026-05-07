Financiamiento universitario: la Justicia suspendió la aplicación de la ley hasta que hable la Corte Suprema

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al recurso extraordinario presentado por el Gobierno y suspendió la cautelar que dictaba la aplicación de la Ley N°27.775 de Financiamiento Universitario hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia “de manera definitiva”.

“Cabe recordar que mediante el Decreto N°759/25 se promulgó la Ley N°27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento, ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas”, argumentaron desde el Ministerio de Capital Humano desde un comunicado publicado en X.

Por lo tanto, el máximo tribunal deberá definir el destino del financiamiento de las universidades nacionales. Docentes, no docentes, estudiantes y comunidades educativas marcharán el próximo martes para reclamar por cuarta vez que la gestión de Javier Milei asigne los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con Plaza de Mayo como epicentro.

El fallo de este jueves, con las firmas de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, manifiesta que “el pronunciamiento del 31 de marzo de 2026, por el que este Tribunal decidió confirmar la resolución de primera instancia de fecha 23 de diciembre de 2025 (…) no reviste el carácter de sentencia definitiva” por lo que hicieron lugar al planteo del Gobierno al pronunciarse “en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa”.