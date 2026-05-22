“La solución está en el respeto a la ley”, insistió el CIN

El CIN, la FUA y el Frente Sindical ratificaron el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.

El CIN, la FUA y el Frente Sindical ratificaron el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a reclamar al Gobierno frente a la negativa a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó que “la solución está en el respeto a la ley”.

El comunicado del CIN, en conjunto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, reiteraron que “la solución a los problemas que atraviesa el sistema universitario se encuentra en la letra consagrada en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso”.

“Insistimos en la necesidad de que el Gobierno nacional convoque a paritaria de manera urgente, que es la institución consagrada en la ley para resolver la profunda pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios”, indicó.

También reclamaron la “apertura inmediata de una instancia de diálogo institucional” para avanzar en el cumplimiento integral de la ley, priorizando la actualización de las becas estudiantiles y el establecimiento de mecanismos concretos y previsibles para la ejecución de los fondos destinados a funcionamiento, infraestructura, ciencia y técnica, y demás componentes esenciales para garantizar el normal desarrollo del sistema universitario público argentino.

“Resaltamos, una vez más, la situación crítica de los hospitales universitarios, por lo que reclamamos la urgente distribución de los fondos ya previstos en el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso y que el Gobierno no ha girado aún cuota alguna”, alertó el CIN.

Finalmente, agradeció “la conmovedora manifestación de la sociedad argentina que, a lo largo y ancho del país, volvió a abrazar a su universidad pública y al sistema científico para defenderlos”. “Esperamos que el Gobierno nacional interprete correctamente el mensaje enviado por el pueblo de la nación y con celeridad aplique la Ley de Financiamiento Universitario“, concluyó el texto.