El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por niebla en la zona sur del Conurbano, que puede generar complicaciones a la hora de transitar por calles y avenidas. Recomendaciones. El pronóstico.

“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, señala el organismo en la advertencia publicada, que rige durante las primeras horas de la jornada.

Este lunes se presenta con cielo mayormente nublado y niebla, mientras que la temperatura se moverá entre los 9 y los 16 grados. Las nubes se mantienen el martes, cuando la máxima será de 15 y la mínima de 8.

Asimismo, el miércoles se presenta con cielo mayor a parcialmente nublado, mientras que la temperatura irá de los 10 a los 16 grados. La marca térmica llega a 17 el jueves, cuando las nubes cubrirán la totalidad del cielo en la zona sur del Conurbano. Lo mismo sucederá el viernes, con máxima de 19.

Recomendaciones para los días con neblina