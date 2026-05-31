Copa Argentina: Lanús quedó eliminado ante Instituto y finalizó de la peor manerael primer semestre

El Granate cayó 2-1 frente a Instituto de Córdoba en Rosario y quedó afuera de la Copa Argentina. El equipo de Mauricio Pellegrino logró empatar en el segundo tiempo, pero recibió un gol sobre el cierre y sufrió una nueva frustración en el ámbito local.

El Granate cayó 2-1 frente a Instituto de Córdoba en Rosario y quedó afuera de la Copa Argentina. El equipo de Mauricio Pellegrino logró empatar en el segundo tiempo, pero recibió un gol sobre el cierre y sufrió una nueva frustración en el ámbito local.

Lanús quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 2-1 frente a Instituto de Córdoba en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El conjunto granate buscaba avanzar a los octavos de final para mantener vivo uno de sus objetivos del semestre, pero terminó pagando caro las desatenciones defensivas y se despidió del certamen en los minutos finales.

El equipo cordobés abrió el marcador a los 35 minutos de la primera etapa por intermedio de Jhon Córdoba, quien aprovechó una acción dentro del área para establecer el 1-0. Lanús tuvo dificultades para generar situaciones claras y se fue al descanso en desventaja, obligado a reaccionar en el complemento.

El segundo tiempo tuvo un momento determinante a los ocho minutos, cuando el árbitro Nazareno Arasa expulsó a Fernando Alarcón en Instituto y a Carlos Izquierdoz en Lanús tras un cruce entre ambos jugadores. Con diez futbolistas por lado, el encuentro ganó intensidad y el Granate encontró espacios para ir en busca de la igualdad.

La reacción llegó a los 33 minutos de la etapa final gracias a Lucas Besozzi, que aprovechó un error del arquero Manuel Roffo para marcar el 1-1 y renovar las esperanzas de clasificación. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse a los penales, Instituto golpeó en tiempo de descuento con un tiro libre de Jeremías Lázaro que selló el 2-1 definitivo.

De esta manera, Lanús cerró una noche amarga en Rosario y quedó eliminado de la Copa Argentina. Ahora deberá enfocarse en los desafíos internacionales, donde tendrá por delante la serie de repechaje de la Copa Sudamericana ante el club peruano Cienciano, en busca de seguir en carrera a nivel continental. Mientras tanto, Instituto avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Platense.