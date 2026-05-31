Uno por uno los aumentos que vienen con junio

El inicio de junio llega con una nueva ola de aumentos en servicios, transporte, alquileres, combustibles y medicina prepaga. Los incrementos impactarán directamente en el bolsillo de los argentinos y podrían sumar presión sobre la inflación durante las próximas semanas.

El inicio de junio llega con una nueva ola de aumentos en servicios, transporte, alquileres, combustibles y medicina prepaga. Los incrementos impactarán directamente en el bolsillo de los argentinos y podrían sumar presión sobre la inflación durante las próximas semanas.

Los aumentos de junio alcanzarán a distintos sectores de la economía y volverán a afectar el presupuesto de las familias. Entre los rubros con mayores incrementos se destacan los alquileres, que para los contratos alcanzados por la antigua Ley de Alquileres registrarán una actualización anual del 78%, mientras que aquellos acuerdos con ajustes trimestrales tendrán subas cercanas al 9%.

En materia de transporte, el boleto de colectivos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires aumentará entre 4,6% y 4,8%. En CABA, la tarifa mínima pasará a costar $788,28, mientras que en la Provincia superará los $1.015 para los recorridos más cortos. Además, desde el 15 de junio las líneas nacionales del AMBA aplicarán un incremento adicional del 2%. El subte también ajustará su valor un 4,6%, llevando el pasaje a $1.558,54 con SUBE registrada. Por su parte, los trenes metropolitanos aumentarán un 15% desde mediados de mes.

Los peajes porteños también sufrirán modificaciones con una suba del 4,6%, mientras que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá nuevos valores tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. En CABA, la revisión para automóviles costará $75.756,89 y para motos $28.484,61. En territorio bonaerense, los precios ascenderán a $96.968 para autos y $36.469 para motocicletas.

Otro de los incrementos esperados es el de los combustibles. La actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono impulsará nuevas subas en la nafta y el gasoil. A esto se suman aumentos en las cuotas de colegios privados, que oscilarán entre el 4% y el 5%, y en los planes de medicina prepaga, cuyos ajustes rondarán entre el 2,6% y el 2,9%.

Finalmente, los servicios públicos continuarán con el esquema de actualizaciones mensuales. Las tarifas de electricidad, gas y agua volverán a incrementarse durante junio. En el caso del servicio de agua potable y cloacas en el AMBA, la suba será del 3%, aunque se mantendrán los descuentos para usuarios de menores ingresos y los beneficios de tarifa social destinados a hogares vulnerables.