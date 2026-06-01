DestacadasEconomíaNacionales

Postergan las subas en impuestos al combustible

combustible

El Gobierno dispuso postergar hasta el 1 de julio de 2026 la aplicación de los incrementos remanentes en los impuestos que gravan los combustibles. Debían aplicarse a partir de este mes, pero Casa Rosada busca contener el dato de la inflación.

Fue a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 405/2026, que modifica el 617/2025 y extiende el diferimiento de los aumentos derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026.

Según la norma, los montos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan periódicamente sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El decreto establece que el incremento total remanente de las actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 surtirá efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil desde el 1 de julio de 2026 inclusive.

La medida se adoptó con el objetivo de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, según surge del decreto publicado en el Boletín Oficial, pero sin dudas busca controlar el dato de la inflación.

Artículos relacionados

combustibles
combustible
gas
combustible
combustibles
Alianza LLA